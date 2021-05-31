Kapalıçarşı esnafı dolar ve altın tahminini açıkladı!

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 18:51

Türk Lirası Cuma günü gelişmiş ülkelerin para birimleri karşısında tarihin en düşük değerlerine geriledi.

Dolar/TL kuru 8,61, Avro/TL kuru 10,47, Sterlin/TL kuru ise 12,19 ile tüm zamanların rekorlarını kırdı.

Kapalıçarşı'da esnaflık yapan Reşat Yılmaz, dolar ve altın tahminlerini Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi.

Ülke piyasasında tansiyonun çok yükseldiğine dikkat çeken Yılmaz şunları söyledi:

"Liradaki hızlı erime devam ediyor. Dolar kuru 8.60 seviyelerinde test etti. Ancak biraz satış baskısı gelmesiyle kur şu anda 8.55 seviyelerinde işlem görüyor. 8.40 seviyeleri kritik seviyelerdir. 8.40 seviyeleri kırılmaz ise dolarda daha da hızlı yükseliş bekliyoruz. Bugün ülke piyasamızdaki sıkıntı gerçekten çok büyük. Ekonomideki daralma, Türk lirasındaki hızlı erime vatandaşı da esnafı da çok tedirgin ediyor."

Külçe altını üzerinden örnek veren Yılmaz, "Külçe altında çok hızlı bir yükseliş yaşandı. Gram altını rekor seviyeler ulaştı. Ancak fiyatlar sabit değil. Hızlı hareketler devam ediyor. Gram altını körükleyen daha çok dijital para birimlerindeki çıkış hızı. Bu da gram altına, kıymetli madenlere alım yönünde bir hareket getirdi" dedi.

"BİN TL SÜRPRİZ OLMAZ"

Yılmaz son olarak, "Çeyrek altını 860 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altının yıl sonuna doğru bin liraya ulaşması sürpriz olmaz. Gerek dolarda gerek de altında hızlı düşüş devam edecek" diye konuştu.