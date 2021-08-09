Tarihi Kapalıçarşı'da yangın!
İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'nın girişinde meydana gelen yangın korkuttu. Yangının çarşı girişindeki bir işyerinin klimasından çıktığı belirlendi.
İstanbul Fatih Mahmutpaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatısındaki klima aksamında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Klimadan alevler yükselirken iş yerinin Kapalıçarşı'nın girişinde olması paniğe neden oldu.
Yangını gören iş yeri çalışanları ve çevre esnafı alevlere yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Vatandaşların müdahalesinin yetersiz kalmasının ardından itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi geldi.
"ÖNCE BİR PATLAMA OLDU"
İtfaiyenin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişiye, sağlık ekipleri oksijen tüpü bağladı. İş yeri sahibi Haşim Kantele, "Önce bir patlama oldu daha sonra alevler çıktı. Buradaki esnaf sağolsun hemen yangın tüpleriyle geldiler. Sonrasında itfaiye geldi ve söndürüldü." dedi.
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