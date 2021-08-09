Rusya'daki orman yangınları 2 milyon hektara yaklaştı
Rusya'nın doğusundaki orman yangınları büyüyerek toplam 1,7 milyon hektar alanı geçti.
Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansından yapılan açıklamada, 9 Ağustos itibarıyla yaklaşık 1 milyon 793 bin hektar alanda devam ettiği bildirilen yangınların söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Son 24 saatte 44 noktadaki yangınların kontrol altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "9 Ağustos itibarıyla 176 noktada toplam 1 milyon 793 bin hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 92'si Yakutistan'da, 29'u ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, yangının söndürülmesi için yaklaşık 7 bin kişi ve yüzlerce aracın görev yaptığı ve son bir haftada toplam 372 yangının söndürüldüğü kaydedildi.
Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.
Video Haberler
- Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları Türkiye'de
- E-5’te takla atan araç kamerada
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı
- Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi
- Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı
- Geldiği bisikleti bıraktı, çaldığı motosiklet ile kaçtı
- Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
- Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi
- Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
En Çok Okunan Haberler
- Busenaz eleştirilere yanıt verdi, Bürsin o tweeti sildi
- Bitcoin tarihi zirveye yürüyor
- Gazeteci olsan da burada çekim yapamazsın
- Kuzu'nun en yakınındaki isimden dikkat çeken iddia
- Peker'den tepki: 3-4 kişi haricinde kimse bilmiyordu!
- Zam ve dolar fırtınası geliyor
- AKP'li Yazıcı'nın oğluna ait şirkete şikayet yağıyor!
- Kılıçdaroğlu’nu kim fişledi?
- Kamu emekçisi sözleşmeye yakın
- Kabataş yalanını savunanlar hakkında suç duyurusu