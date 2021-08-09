Kocaeli'de fabrikada yangın!
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir parke fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu Caddesi’nde bulunan bir parke fabrikasında yangın çıktı.
Çıkan dumanlar gök yüzünü kaplarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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