Kocaeli'de fabrikada yangın!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir parke fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

(İHA)
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 18:43
Kocaeli'de fabrikada yangın!
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu Caddesi’nde bulunan bir parke fabrikasında yangın çıktı.

Çıkan dumanlar gök yüzünü kaplarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...


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