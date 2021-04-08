Karabük'te esnaf anlattı: "Yarım kıymalı pide siparişi veriyorlar"

08 Nisan 2021 Perşembe, 16:02

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Karabük'te esnaf ziyaretinde bulundu. Sümer’e ekonomik kriz döneminde yaşadıklarını anlatan lokanta sahibi, yurttaşın durumu hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Lokanta sahibi, "Yarım kıymalı pide siparişi veriyor, vatandaşın parası yok. Vatandaş yoksulluktan tam çorba içemiyor. Param yok diyemiyor; utandığı için tansiyonum var diyor" dedi. Dün ise Karabük'te bir fırının camında “Ekmek 1.10”, “Bayat 0.70” yazarak vatandaşın bayat ekmek talep ettiği görülmüştü.

İşte o anlar:



