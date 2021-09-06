Karabük'te işe gitmeyen hemşire evinde ölü bulundu

06 Eylül 2021 Pazartesi, 22:27

Olay, Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi Göztepe Caddesi'nde meydana geldi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Meral Uğur (57) işe gitmeyince mesai arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Tüm aramalara rağmen Uğur'a ulaşılamaması üzerine durum polise bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Uğur'un evine giden polis ekipleri, çilingirle içeri girdi. Hemşireyi hareketsiz halde bulan polis, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ön incelemede hemşirenin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.