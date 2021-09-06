Karabük'te işe gitmeyen hemşire evinde ölü bulundu
Karabük'te arkadaşlarının haber alamadığı ve hayatından endişe ettiği hemşire evinde ölü bulundu. Hemşirenin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay, Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi Göztepe Caddesi'nde meydana geldi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Meral Uğur (57) işe gitmeyince mesai arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Tüm aramalara rağmen Uğur'a ulaşılamaması üzerine durum polise bildirildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Uğur'un evine giden polis ekipleri, çilingirle içeri girdi. Hemşireyi hareketsiz halde bulan polis, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ön incelemede hemşirenin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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