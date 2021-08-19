Karagümrük'te Fabio Borini'nin sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'te İtalyan futbolcu Fabio Borini'nin sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2021 Perşembe, 15:29
Karagümrük'te Fabio Borini'nin sözleşmesi uzatıldı
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Karagümrükten yapılan açıklamada geçtiğimiz sezon takıma katılan Fabio Borini ile yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz sezon aramıza katılan ve başarılı bir sezon geçiren oyuncumuz Fabio Borini'nin sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Borini'ye ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz." 

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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İstanbul temsilcisinde geçiren 30 yaşındaki kanat oyuncusu, 20 Süper Lig maçında 9 kez fileleri havalandırırken 1 asist yaptı.

Karagümrük'ün paylaşımı:


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