Karagümrük'te Fabio Borini'nin sözleşmesi uzatıldı
Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'te İtalyan futbolcu Fabio Borini'nin sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı.
Karagümrükten yapılan açıklamada geçtiğimiz sezon takıma katılan Fabio Borini ile yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Geçtiğimiz sezon aramıza katılan ve başarılı bir sezon geçiren oyuncumuz Fabio Borini'nin sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Borini'ye ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz."
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Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İstanbul temsilcisinde geçiren 30 yaşındaki kanat oyuncusu, 20 Süper Lig maçında 9 kez fileleri havalandırırken 1 asist yaptı.
Karagümrük'ün paylaşımı:
?? #BORINI2023— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 19, 2021
Geçtiğimiz sezon aramıza katılan ve başarılı bir sezon geçiren oyuncumuz Fabio Borini’nin sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
Borini’ye ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/0ZoA50Fk4u
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