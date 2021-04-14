Karaman'da CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" afişi 'koronavirüs tedbirleri' kapsamında kaldırılmış!

CHP'nin yurt genelinde astığı "128 Milyar Dolar Nerede?" pankartları savcılık kararıyla indirilirken, Karaman'da farklı bir yol izlendi. Karaman Valiliği “koronavirüs tedbirleri” kapsamında bir ay boyunca “afiş asma yasağı koyarak” CHP afişlerinin kaldırılmasını sağladı. CHP İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ise polislerin getirdiği tebligatı, “Anayasadan aldığımız haklarımızı kullanmamıza rağmen bir siyasi parti çalışması olan ve suç teşkil etmeyen pankartların indirilişi kararını tebliğ aldım" notunu yazarak imzaladı.



CHP'nin yurt genelinde astığı "128 Milyar Dolar Nerede?" pankartları savcılık kararıyla indirilirken, Karaman'da farklı bir yol izlendi. Karaman Valiliği “koronavirüs tedbirleri” kapsamında bir ay boyunca “afiş asma yasağı koyarak” CHP afişlerinin kaldırılmasını sağladı. CHP İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ise polislerin getirdiği tebligatı, “Anayasadan aldığımız haklarımızı kullanmamıza rağmen bir siyasi parti çalışması olan ve suç teşkil etmeyen pankartların indirilişi kararını tebliğ aldım" notunu yazarak imzaladı.

Karaman Valiliği’nin "toplantı ve gösteri yürüyüşü, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster açma ve meşale yakma" yasağı öğleden sonra CHP İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı’ya tebliğ edildi.

KARAMAN’DA BİR AY BOYUNCA AFİŞ ASMAK YASAK

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve İl Emniyet Müdürünün imzasıyla CHP’ye tebliğ edilen yazıda, 14 Nisan ve 13 Mayıs arasında valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile ticari etkinlikler dışında il genelinde afiş asma yasağı getirildiği bildirildi.

İL BAŞKANI, TEBLİGATA “ANAYASADAN ALDIĞIMIZ HAK” NOTUNU DÜŞTÜ

CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ise Karaman Valiliği'nin tebligatına, “Anayasadan aldığımız haklarımızı kullanmamıza rağmen bir siyasi parti çalışmasın olan ve suç teşkil etmeyen pankartların indirilişi kararını tebliğ aldım” notunu yazarak belgeyi teslim aldı.

KARAMAN VALİLİĞİ’NİN YAZISI

CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” pankartının toplatılması için bir ilk olan Karaman Valiliği tebligatı şöyle:

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Pandemi’ olarak ilan edilen Covid-19 salgını ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla yeni kısıtlama ve tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildiği,

Karaman il sınırları içerisinde vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair Uluslararası Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlar kapsamında, genel sağlığın korunması, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin ve şiddet olaylarının önlenmesi, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla;

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararlar kapsamında, Valilik ve Kaymakamlık Makamının uygun göreceği etkinlikler, basın açıklamaları, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile ticari reklamlar hariç olmak üzere, toplantı ve gösteri yürüyüşü, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster asmak ve açmak, meşale yakma ve taşıma vb. tüm eylem ve etkinliklerin 14/04/2021 günü saat 10.00 ile 13.05.2021 günü saat 09.59'a kadar 30 (otuz) gün süreyle YASAKLANMASI'nı Takdir ve tensiplerinize arz ederim."



