Karamollaoğlu: 30 Ağustos zaferi birçok önemli mana barındırmaktadır

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:34

Karamollaoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “98 yıl önce bugün, kahraman ordumuzun ‘ya istiklal ya ölüm’ parolasını şiar edinmesi sonucunda büyük imkansızlıklara rağmen, emperyalizme şiddetli bir tokat indirilmiştir. Bu zafer kendi içerisinde birçok önemli mana barındırmaktadır. Bunlardan en önemlisi bir milletin asıl gücünü oluşturan şeyin topundan tankından önce imanlı evlatlarının olduğu gerçeğidir. Manda ve himayeyi kabul etmeyen, tam bağımsızlık yolunda canını vermeyi göze alan Milli Mücadele kahramanları, Anadolu’da icra edilmeye çalışılan Haçlı Seferini göğüslerindeki bu iman ile söndürmüşlerdir” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu mesajında gelecek nesillerin Milli Mücadele ve büyük zaferi hakiki anlamda anlarsa Türkiye üzerindeki emperyalist emellerin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini belirterek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Karamollaoğlu, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri de minnetle andığını söyledi.



