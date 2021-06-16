Karamollaoğlu'ndan Asiltürk açıklaması: Açıklama Oğuzhan Bey'i bağlar, kendisiyle görüşeceğiz

16 Haziran 2021 Çarşamba, 13:07

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partinin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün kongre çağrısı yaptığı açıklamaları sorulan Karamollaoğlu, konuya ilişkin yanıt vermekten kaçınıp "Parti meselelerimizi kamuoyu önünde tartışmam" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun konuşmasından bazı öne çıkanlar şöyle:

ERDOĞAN'IN 'HAMDOLSUN KONUŞMADIK' AÇIKLAMASI

"14 Haziran'da NATO Zirvesi gerçekleştirildi. Bu zirvede de somut ve kalıcı hiçbir adım atılmadı. Hiçbir ifadede bulunulmadı. Zirve alınan kararlardan çok kim kime selam verdi ne giyindiği gibi gereksiz magazinlerle gündem buldu. Bilindik ikili ilişkilerin önemini vurgulayan bir zirve daha başlayıp bitirildi. İnsanların kanayan yaralarına merhem ve çözü üretemiyorlar. Bu gerçeği görmek zorundayız. NATO Zirvesi'nin en önemli konulardan biri Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmeydi. Kamuoyunda S-400'ler, F-35, sözde Ermeni soykırım konuları gibi konular görüşüleceği yansıtılıyordu. Erdoğan 'bunların hesabını soracağız' diyordu. Biden'a hesap sorulamadı. Bırakın hesap sorulmasını ülkemizi bu kadar ilgilendiren bir konu için Erdoğan'ın cevabı herkesi şok etti. Bunların hesabını soracağız diyenler 'Hamdolsun' diyerek gündeme gelmediği için Allaha şükretti. Ne olursa olsun Hamdolsun dememeliydi. Ne yazık ki dış politikadan eğitime devletin tüm kurumlarına kadar tutarsızlık ve dağınıklıkla karşı karşıyayız. Memleketimizin birlik ve beraberliğinden değil ittifakın devam edip etmeyeceği ön planda tutuluyor. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu problemleri bu ülkeye yakıştıramıyoruz.

MAFYA VE YOLSUZLUK

Siyasi-bürokrat-iş adamı-mafya çemberinde dönen binlerce liralık tatillere, milyon dolarlık ihalelerde geçen rüşvetlere, yolsuzluklara, kamu kaynaklarının çarçur edilmesine bakıp da meselelerin çözümünün zor olduğu zannına kimse kapılmasın. Sizler tarafından yetkilendirildiğimiz zaman devletin tüm kurumlarını saran bu müsilajları temizleyip, kaynaklarımızı da insanımıza aktarmakta kararlıyız. Bu kadar basit mi? Evet, basit. Sadece zihniyeti değiştireceğiz. Milletimiz tarafından devlet yönetme sorumluluğu omuzlarımıza yüklendiğinde bu yetkilendirmenin tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getireceğimize hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik gibi sorunlara neşter atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

ASİLTÜRK'ÜN ÇAĞRISI

Parti meselelerimizi kamuoyu önünde tartışmayı bu zamana kadar yapmadım, bundan sonra da yapmayacağım. Dünkü açıklama Oğuzhan Beyi bağlar. Kendisiyle de görüşeceğiz. Bundan dolayı da başka bir açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Parti içi meseleleri kamuoyu önünde paylaşmak ülke meselelerini çözmeye yardımcı olmaz."