Saadet Partisi’nden Oğuzhan Asiltürk’e yanıt

16 Haziran 2021 Çarşamba, 00:34

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabı üzerinden “Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak” ifadelerini kullandı.

Asiltürk ayrıca, "İnşaallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir" diyerek partide yeni yönetim hedefini açıkladı.



Asiltürk'ün açıklamalarına partinin sözcüsü Birol Aydın’dan yanıt geldi. “Saadet Partisi’nin yetkili kurulları ve karar organları bellidir” diyen Aydın, “Yine aynı şekilde tüzüğümüzde kongre kararının nasıl alınacağı yazılıdır. Partimizin karar organları olan Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu üyelerimiz de teşkilat mensuplarımızın tamamı da bu süreçlerin nasıl işlediğini iyi bilmektedir” ifadelerini kullandı.

Aydın'ın açıklamalarının devamı şu şekilde:

"YANLIŞ POLİTİKALARA, HANGİ SAİKLERLE İTİRAZ ETTİĞİMİZ MİLLETİMİZİN MALUMUDUR"



"Ülkemizin ve insanımızın karşı karşıya kaldığı problemlere sebep olan yanlış politikalara, tutum ve davranışlara da hangi saiklerle itiraz ettiğimiz ise milletimizin malumudur. Saadet Partisinin kararlı duruşu ortadadır ve uzunca bir süredir kamuoyunun geniş kesimleri tarafından takdirle takip edilmektedir.

Kazandığımız bu geniş ilgi ve takdirin her geçen gün arttığının bilinci ve sorumluluğuyla; muhterem Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun öncülüğünde, GİK üyelerimiz, İl/İlçe Başkanlarımız ve partimizin her bir kademesinde görev yapan mensuplarımızın tamamı, ülkemizdeki kutuplaşma zeminlerini ortadan kaldırmak, hak ve adalete dayalı bir Türkiye’yi tesis etmek ve hep birlikte daha güzel bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalışmaktadır ve bu anlayışla çalışmaya da devam edecektir."

ASİLTÜRK KONGREYE İŞARET ETMİŞTİ



Asiltürk sosyal medya hesabından, “Millî Görüşün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönü, ahlâki ve mânevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır” diyerek “Önümüzde, şu anda tarihi belli olmayan bir genel seçim var. Bu seçimde başarılı olmak için, bugün, memleketimizin içinde bulunduğu şartları inceleyerek o şartlara uygun tedbirler almamız lâzım” ifadelerini kullanmıştı.

Asiltürk, "İnşaallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir" paylaşımıyla partide yeni yönetim hedefini açıklamıştı.

