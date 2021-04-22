Erdoğan Asiltürk iftarı krizi ortaya çıkardı

22 Nisan 2021 Perşembe, 10:09

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi.

Dün akşam gerçekleştirilen buluşma, Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından duyuruldu. Daha önce ocak ayında da bir araya gelenAsiltürk ile Erdoğan’ın görüşmesine ise Milli Görüş cephesinden tepki geldi.

"SARAY'A TESLİM OLMAK YOK"

Bir dönem partide yöneticilik de yapmış olan Saadet Partili Ali Aktaş, “Asiltürk'ün Saadet'i saraya eklemleme çabası karşısında kendi hesabıma ‘yeni bir yol’ açmaya karar verdim. Mevcut düzeneğin bu açık pazarlık karşısında net bir tavır ortaya koyamamasını da yadırgıyorum. Saraya teslim olmak yok; yolumuzu tırnaklarımızla kazıya kazıya açacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Asiltürk'ün Saadet'i saraya eklemleme çabası karşısında kendi hesabıma "yeni bir yol" açmaya karar verdim. Mevcut düzeneğin bu açık pazarlık karşısında net bir tavır ortaya koyamamasını da yadırgıyorum. Saraya teslim olmak yok; yolumuzu tırnaklarımızla kazıya kazıya açacağız. https://t.co/BClfC55SEJ — Ali Aktaş (@aliaktas7) April 21, 2021

MİLLİ GAZETEDE KRİZ

Öte yandan, Saadet Partisi’nden yerel seçimde İBB Başkan Adayı olan Necdet Gökçınar, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Milli Görüş’ün yayın organı Milli Gazete’de yaşanan krizi gündeme getiren Gökçınar, “Muhterem Mustafa Kasadar hocamızın Milli Gazete’deki yazılarına Oğuzhan Asiltürk’ün gazete yönetimine talimatı ve baskısı üzerine son verildi. Hayırlı(!) olsun..” dedi.