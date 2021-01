Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ziyaret’ çıkışı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 12:52

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Karamollaoğlu, son dönemdeki gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırılara ilişkin şunları kaydetti:

“Son dönemde gazetecilere ve siyasetçilere yönelik saldırılar maalesef endişe verici şekilde artıyor. Şu hususu da açık bir şekilde ifade ediyorum; gazetecilerin ve siyasetçilerin hedef gösterilmesi, ne siyaset adamlığına ne devlet adamlığına yakışır. Fikir ve düşünce özgürlüğünün ortadan kaldırılması manasına gelen bu durum ve yaklaşım insanlığa da siyaset adamlığına da yakışmamaktadır! Türkiye’mizin çözülmesi gereken o kadar çok meselesi beklerken, yaşanan şiddet olaylarından ve farklı gündemlerden dolayı artık esas meselelerimiz konuşulamıyor. Bu saldırılara karşı Sayın Cumhurbaşkanı'nın sessizliği bizi şaşırtmaktadır. Yetkililer bu durum karşısında sessiz kalamaz, kalmamalıdır!”

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saadet Partili Asiltürk’ü ziyaretine ilişkin ise şöyle dedi:

“Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi, Saadet Partisi’nin olmadığı ekranlarda Saadet Partisi hakkında konuşulmasını başlattı. Saadet Partisi ile alakalı dışardan insanları konuşturacağınıza, samimiyseniz parti mensuplarımızı ekranlara çıkartıp bizim fikirlerimizi dinleyin! Erbakan Hoca'mızın zamanında dediklerine bir kulak verin, arşivlere bakın. Ulaşamazsanız biz size temin edelim. Saadet Parti'miz hiçbir zaman Milli Görüş'ten milim ayrılmamıştır! Muhalefet, iktidarın yanlışlarını ortaya koymalı ve çözüm fikirleri sunmalıdır. Milletin manevi değerlerine saygısızlık yaparak hiçbir çözüm getiremezsiniz!”

Karamollaoğlu şunları kaydetti:

“Artan hayat pahalılığı, işsizlik ve evine ekmek götüremeyen vatandaşımızın dramı her geçen gün artmaktayken diğer tarafta mutlu bir azınlık, yaşanan bütün bu dramdan ya habersiz kalıyor ya da duymak istemiyor! Rakamlarla oynayarak sorunları gizlemeye çalışsalar da bu durum ancak yatsı vaktine kadar sürer ve sonra her şey ortaya çıkar. Türkiye, gıda fiyatları enflasyonunda yüzde 20.6 ile OECD ülkeleri arasında birinci oldu. Bu konuda birinciliği kimseye kaptırmamak gerçekten büyük başarı! Daha düne kadar tarımda kendi kendine yetebilen bir ülkenin şu an bu hale getirilmesi takdire şayan! Türkiye’nin üretimi artıracak yatırımlara ihtiyacı var. Tarımda sanayide ve teknolojide gerekli adımlarım atılması elzem.

2021 Yılı Yatırım Programı'na göre bu sene yazlık ve kışlık 2 yeni saray inşa edilecekmiş. Marmaris’teki yazlık saraya 640.5 milyon ve Bitlis Ahlat’taki kışlık saraya 99 milyon TL harcanması bekleniyor. Soruyorum sizlere bu harcanan para bu millete reva mı? Bu zihniyetten kurtulmadan Türkiye’nin ayağa kalması, problemleri çözmesi, fakirin halinden anlaması mümkün değil. Bir kere daha sesleniyorum; düşünün bunları! Hakikaten, harcanan bu paralar içimizi sızlatıyor. Türkiye’nin bu tip yerlere değil, ürerim tesislerine ihtiyacı var. Devlet adamı; garibanın halinden anladığı zaman itibar görür! İnsanlar aç haldeyken bazı şeyleri düşünemez, yanlış hareketlere yönelebilir. Emin olun duyulan intihar haberlerinin de ana nedeni ekonomidir. Nasıl ülkede ekonomik sorun yok diyebiliyorsunuz!”