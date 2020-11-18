Karantina kurallarına uymayan otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı
Aksaray'da karantina kurallarına uymayan otobüs şoförü sağlık ekiplerine teslim edildi.
Aksaray'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen yolcu otobüsü şoförü, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Aksaray-Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde polis ekipleri, yolcu otobüslerine yönelik Kovid-19 denetimleri kapsamında Ahmet Kaçıran idaresindeki yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, yaptığı kontrolde otobüs şoförü Kaçıran'nın temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şoför hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira uyguladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Kaçıran'ı ambulansla karantinada kalması için evine götürdü.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- Albayrak sustu, danışmanı konuştu
- Türkkan, Maraş'taki pikniğin maliyetini açıkladı
- MEB'den uzaktan eğitim ile ilgili açıklama
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı
Video Haberler
- Canlı yayında Erdoğan'ın başdanışmanına sert sözler!
- Altaylı: Devletimiz bizi mi kandırıyor?
- İbretlik görüntü! Çığlık attı, mahalleyi ayağa kaldırdı
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- CHP'li Altay'dan Alaattin Çakıcı'ya TBMM'de sert tepki
- CHP'li Özkoç, sarayın israf görüntülerini paylaştı
- Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 çocuk öldü, 7 yaralı var
- Yaban hayatı fotokapana böyle yansıdı
- İstanbul'da boya fabrikasında patlama
- İzmir'de korkunç olay! Yanmış halde ceset bulundu
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- Albayrak sustu, danışmanı konuştu
- Türkkan, Maraş'taki pikniğin maliyetini açıkladı
- MEB'den uzaktan eğitim ile ilgili açıklama
- 'Erdoğan'a itaat edeceksiniz' demişti, ilginç ayrıntı