Karantinada olmaları gerekiyordu, şehirler arası yolcu taşırken yakalandılar

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 15:50

Tekirdağ Kapaklı'da polis ekiplerinin denetiminde, Alanya’dan Kırklareli’nin Vize ilçesi yönüne yolcu taşıyan M.Ö ve İ.Ç.’nin, yapılan kontrolde ‘riskli’ grubunda yer aldığı tespit edildi. Evde karantinada olması gerekirken direksiyon başında yakalanan 2 şoför hakkında işlem yapıldı.



TEMASLI OLDUKLARI BELİRLENDİ

Kapaklı- Saray yolunda, ilçe giriş- çıkışlarında denetim yapan Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Alanya’dan hareket edip, Kırklareli Vize'ye yolcu taşınan özel bir taşımacılık şirketine ait otobüste yaptıkları denetimde 2 şoförün temaslı olduğunu belirledi.

Bunun üzerine otobüsteki yolcular ve 2 şoför, Covid-19 testi için Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şoförler M.Ö. ve İ.Ç. hakkında karantina kurallarına uymadıkları için cezai işlem uyguladı.