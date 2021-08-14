Karantinada olmaları gerekiyordu, şehirler arası yolcu taşırken yakalandılar

Türkiye'de koronavirüs vakaları artışını sürdürürken duyarsız kişilerin tüm uyarılara rağmen kurallara uymaması salgın hızının kesilmesinde büyük bir engel oluşturuyor.

DHA
14 Ağustos 2021 Cumartesi, 15:50
Karantinada olmaları gerekiyordu, şehirler arası yolcu taşırken yakalandılar
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Tekirdağ Kapaklı'da polis ekiplerinin denetiminde, Alanya’dan Kırklareli’nin Vize ilçesi yönüne yolcu taşıyan M.Ö ve İ.Ç.’nin, yapılan kontrolde ‘riskli’ grubunda yer aldığı tespit edildi. Evde karantinada olması gerekirken direksiyon başında yakalanan 2 şoför hakkında işlem yapıldı.

TEMASLI OLDUKLARI BELİRLENDİ

Kapaklı- Saray yolunda, ilçe giriş- çıkışlarında denetim yapan Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Alanya’dan hareket edip, Kırklareli Vize'ye yolcu taşınan özel bir taşımacılık şirketine ait otobüste yaptıkları denetimde 2 şoförün temaslı olduğunu belirledi.

Bunun üzerine otobüsteki yolcular ve 2 şoför, Covid-19 testi için Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şoförler M.Ö. ve İ.Ç. hakkında karantina kurallarına uymadıkları için cezai işlem uyguladı.


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