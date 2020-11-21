Karantinada olması gerekiyordu, eğlenirken yakalandı
Eskişehir’de koronavirüs temaslısı olarak karantinada olması gereken kadın D.A., bir mekanda eğlenirken yakalandı. Karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
Eskişehir’de oturan D.A., koronavirüs testi pozitif çıkan bir tanıdığı nedeniyle temaslı olarak ev karantinasına alındı.
Önceki gece karantinadan çıkıp Odunpazarı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi’nde bir eğlence mekanına giden D.A. arkadaşlarıyla eğlendi. İhbar üzerine eğlence mekanına giden polis ekipleri, yaptığı kontrolde D.A.’nın ‘temaslı’ olarak karantinada olması gerektiğini tespit etti. D.A.’ya ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.
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