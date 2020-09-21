Karbon emisyonlarındaki artış, deniz seviyesini yüzyılın sonunda 39,3 santimetre yükseltebilir
Bilim insanları, küresel karbon emisyonlarındaki artışın sürmesi halinde, kutup bölgelerindeki eriyen buzulların, yüzyılın sonunda küresel deniz suyu seviyesini 39,3 santimetreye kadar artırabileceği uyarısında bulundu.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) öncülüğünde yürütülen, Buz Örtüsü Karşılaştırma Model Araştırması'nın sonuçları "The Cryosphere" dergisinde yayımlandı.
60'tan fazla bilim insanının, Antarktika ve Grönland'da yürüttüğü buzul erimesi çalışmalarını bir araya getiren araştırmada, sera etkisi yaratan gazların yoğunluğunun zaman içinde artmasına bağlı olarak küresel deniz suyu seviyesinin 2100 yılında gelindiğinde 11,1 ila 39,3 santimetre artabileceği belirtildi.
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) ortaya koyduğu en iyi ve en kötü emisyon senaryolarına göre, Grönland'daki buzul erimesinin küresel deniz suyu seviyesinde 3,3 ila 8,9, Antarktika'daki erimenin ise 7,8 ila 30,4 santimetre yükselmesine yol açacağı öngörülüyor.
Bu, IPCC'nin 2019'da yayımladığı Okyanuslar ve Buzul Tabakası Özel Raporu'nda yer alan tahminlerin ötesinde bir seviye artışına işaret ediyor.
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