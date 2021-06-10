Karbon’da etkileşime açık ses yerleştirmesi

10 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

David Tudor tarafından tasarlanan “Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)” başlıklı etkileşime açık yapıt, Sesli Dizi’nin dördüncü sergisi olarak Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli küratörlüğünde Arter’in performans salonlarından Karbon’da sergileniyor.

Bu kendi kendini icra eden ses yerleştirmesi için Arter Yayınları’nın “Yakın Plan” başlıklı yayın dizisi çerçevesinde hazırlanan kitap geçen günlerde okurlarla buluştu.

Yayın, Arter Kitabevi’nden satın alınabilir veya [email protected] e-posta adresi üzerinden sipariş edilebilir.