Karşıyaka'da kongre günü
Karşıyaka'da geçtiğimiz yıl yapılması gereken ancak pandemi nedeniyle ertelenen seçimli genel kurul, yarın yapılacak.
Karşıyaka yarın 3.5 aradan sonra ilk kez seçimli genel kurula gidecek. Yeşil-kırmızılıların geçen yıl yapılması gerekip koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen olağan genel kurulu Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda yapılacak. Hafta sonu 2 gün sürecek kongrede yarın saat 15.00'te gündemin seçimler dışındaki maddeleri, ikinci gün saat 10.00 ile 15.00 saatleri arasında ise gündemin seçim maddeleri yerine getirilecek.
Yarın genel kurul başkanlık divanının oluşmasıyla başlayacak kongrede Başkan Turgay Büyükkarcı'nın konuşmasının ardından yönetimin çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgesi okunacak. Denetim kurulu raporunun okunmasının ardından iki rapor üzerine görüşmeler yapılıp, yönetim mali ve idari bakımdan ibraya sunulacak. Kongrede yeni sezonun taslak bütçesi de oylanacak.
Yeşil-kırmızılılarda pazar günü aynı yerde ise yeni yönetim seçilecek. Karşıyaka'da kongre öncesi 3.5 yıldır görevi yürüten mevcut Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yanı sıra Sicil Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik başkanlığa aday oldu. İki aday da seçimlere 1 gün kala listelerine son şekillerini verdi.
En son 29 Aralık 2015'te çift adaylı genel kurul yapan yeşil-kırmızılılarda yeni yönetimin seçilmesinin ardından futbol takımının 5 yıldır devam eden transfer yasağının kaldırılıp, kadroya takviye yapılmasına ağırlık verilmesi bekleniyor. Futbol şubesinin camia içinden bir oluşumla şirketleştirilmesi projesi ise eleştiriler sonrası askıya alınanan Karşıyaka'da şirketleşme projesiyle ilgili eski başkanlardan Cenk Karace de kongrede konuşma yapacak.
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