Kartal'da sahte içkiden hayatını kaybeden avukatın yakınları konuştu
Kartal'da sahte içkiden ölen 46 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun yakınları konuştu.
Kartal'da geçtiğimiz günlerde Petrol-iş Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayiden aldığı sahte içkiden zehirlenen bir çocuk babası 46 yaşındaki Avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu hastaneye kaldırıldı. Şahinoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Harekete geçen Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Petroliş Mahallesi'nde bulunan iş yerine baskın düzenledi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
"BAŞKASININ CANI YANMASIN"
Avukat Şahinoğlu'nun yakınları olayla ilgili konuştu. Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun bacanağı Murat Sezer, "Ölümü bizi mahvetti. Ani bir ölümdü. Büyük ihtimalle alkol zehirlenmesi. Kartal'dan bir yerden alkol almış. Etil alkol adı altında dışarıda yapılmış gelmiş burada içmiş. Bir Cuma günü bir de cumartesi sabahı içmiş. Dün gece hastaneye zor yetiştirmiştik. Hastanede de hayatını kaybetti. Bizim isteğimiz yapılmasın böyle şeyler. Kartal'da 3 kişi daha şu anda durumu çok kötüymüş. Aynı yerden alkol alınmış. Biz bunlara karşıyız. Bir şeyler yapılsın. Bizim canımız yandı başkasınınki yanmasın" dedi. Şahinoğlu'nun baldızı ise, "Çok üzgünüz, ailecek yıkıldık. 6 yaşında bir çocuk babasız kaldı. Bunu yapanın vicdanı yok demek ki" diye konuştu.
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