Kasımpaşa, evinde Giresunspor'u mağlup etti
Kasımpaşa, ligin ikinci haftasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Kasımpaşa, yeni hocası Cihat Arslan önderliğinde çıktığı maçta yeni transferlerinin golüyle Giresunspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini almış oldu.
14. dakikada gol atan Nicolai Jörgensen, kendi adına ilk golünü atmış oldu. Bu sezon Feyenoord'dan transfer olan Hollandalı santrafor, ilk hafta Hatayspor karşısında 10 dakika oynamış ancak gol atamamıştı. Kasımpaşa'nın 2. golünü ise Jorgensen yerine oyuna dahil olan yeni transfer Umut Bozok kaydetti.
Ote yandan Giresunspor'da Diabate'nin 47. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi.
Kasımpaşa, gelecek hafta Galatasaray ile karşılacakken, Giresunspor ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
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