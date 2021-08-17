Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu

17 Ağustos 2021 Salı, 13:49

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız Teknik Direktörlük konusunda Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Cihat Arslan’a ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Futbolculuk döneminde Kasımpaşa forması giyen Arslan, teknik adam olarak Balıkesirspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Adanaspor ve Karşıyaka gibi kulüpleri çalıştırmıştı. Cihat Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 2013-2014 yılında Türkiye 1.Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e çıkmıştı.







