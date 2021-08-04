Kasımpaşa, Jeffrey Bruma'yı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Wolfsburg forması giyen Jeffrey Bruma'yı transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:53
Kasımpaşa, Jeffrey Bruma'yı renklerine bağladı
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kasımpaşa, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Jeffrey Bruma ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Wolfsburg forması giyen Jeffrey Bruma, 51 maçta bir gol kaydetti.

Kasımpaşa, Jeffrey Bruma transferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:



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