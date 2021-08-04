Kasımpaşa, Jeffrey Bruma'yı renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Wolfsburg forması giyen Jeffrey Bruma'yı transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Kasımpaşa, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Jeffrey Bruma ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Wolfsburg forması giyen Jeffrey Bruma, 51 maçta bir gol kaydetti.
Kasımpaşa, Jeffrey Bruma transferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:
Kasımpaşamıza hoş geldin Bruma! @jeffreybruma pic.twitter.com/2ZcbyJN1Bg— KASIMPAŞA (@kasimpasa) August 4, 2021
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