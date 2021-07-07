Kasper Schmeichel: “Futbol evine hiç döndü mü?”
Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel, İngiltere maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında sorulan, “Futbolun evine dönmesini engellemek için ne yapacaksınız?” sorusuna, “Daha önce evinde döndü mü?” yanıtını verdi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İngiltere ve Danimarka, Londra’daki Wembley Stadı’nda bugün karşı karşıya gelecek.
Finale kalacak son takımın belli olacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel, ilginç bir açıklamada bulundu.
“İNGİLTERE DAHA ÖNCE KAZANDI MI?
Basın toplantısında bir gazeteci Schmeichel’a, “Futbolun evine dönmesini engellemek için ne yapacaksınız?” dedi.
Tecrübeli kalecisi ise soruya şu yanıtı verdi, “Daha önce evine döndü mü? Bilmiyorum, daha önce kazandınız mı? Açıkçası kendi takımımıza daha çok odaklandık. Bunun benim için bir anlamı yok.”
Euro 2020'de dün oynanan ilk yarı final maçında İtalya, İspanya'yı penaltı atışlarında mağlup ederek finale yükselmişti. Bugün oynanacak İngiltere-Danimarka maçının galibi finalde Wembley'de İtalya ile karşılaşacak.
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