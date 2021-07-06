<p>Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, siyah gömleğinin uğurlu olduğuna inanıyor.<br></p>
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Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, siyah gömleğinin uğurlu olduğuna inanıyor.

<p>49 yaşındaki teknik adam Ekim 2020'de İngiltere'yi Wembley'de 1-0 yendikleri Uluslar Ligi maçında giydiği gömleğinin Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde de yanında olacağını belirtti.&nbsp;<br></p>
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49 yaşındaki teknik adam Ekim 2020'de İngiltere'yi Wembley'de 1-0 yendikleri Uluslar Ligi maçında giydiği gömleğinin Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde de yanında olacağını belirtti. 

<p>"İngiltere'ye karşı Wembley'de bu gömleği giymiştim ve 1-0 kazanmıştık. Ardından Rusya maçını ve bu turnuvada da Galler maçını aynı şekilde kazandık. Daha sonra çıkardım. Ancak oyuncular bana bu gömleği getirmemi söylediler. Çekya maçında beyaz giydim ve bazı oyuncular şaşırdılar. Batıl inançlı değilim. Giyer miyim bilmiyorum ama muhtemelen Wembley'e gömleğimi getireceğim."<br></p>
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"İngiltere'ye karşı Wembley'de bu gömleği giymiştim ve 1-0 kazanmıştık. Ardından Rusya maçını ve bu turnuvada da Galler maçını aynı şekilde kazandık. Daha sonra çıkardım. Ancak oyuncular bana bu gömleği getirmemi söylediler. Çekya maçında beyaz giydim ve bazı oyuncular şaşırdılar. Batıl inançlı değilim. Giyer miyim bilmiyorum ama muhtemelen Wembley'e gömleğimi getireceğim."

<p>Avrupa Futbol Şampiyonası'na kötü bir başlangıç yapmasına karşın 29 yıl sonra yarı finale yükselen Danimarka, yarın saat 22.00'de İngiltere ile final için mücadele edecek.<br></p>
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Avrupa Futbol Şampiyonası'na kötü bir başlangıç yapmasına karşın 29 yıl sonra yarı finale yükselen Danimarka, yarın saat 22.00'de İngiltere ile final için mücadele edecek.

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