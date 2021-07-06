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"İngiltere'ye karşı Wembley'de bu gömleği giymiştim ve 1-0 kazanmıştık. Ardından Rusya maçını ve bu turnuvada da Galler maçını aynı şekilde kazandık. Daha sonra çıkardım. Ancak oyuncular bana bu gömleği getirmemi söylediler. Çekya maçında beyaz giydim ve bazı oyuncular şaşırdılar. Batıl inançlı değilim. Giyer miyim bilmiyorum ama muhtemelen Wembley'e gömleğimi getireceğim."

