Kaş'ta sazlık alanda yangın çıktı

Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:59
Kaş'ta sazlık alanda yangın çıktı
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Yeşilköy, Ova ve Kınık mahallelerinin kesiştiği Göl mevkisindeki sazlık alanda yangın çıktı.

Seraların da bulunduğu bölgede, alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


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