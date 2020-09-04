Kastamonu'daki yangın günlerdir kontrol altına alınamadı

04 Eylül 2020 Cuma, 09:24

Kastamonu'daki yangın, çarşamba günü öğleden sonra Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü yakınlarında çıktı

Alevler, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar yayıldı. Tedbir amaçlı boşaltılan Tekeoğlu Mahallesinde 4 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangına gece boyunca köylülerin de desteğiyle karadan müdahale edildi. Ancak arazi koşullarının zorluğu ve rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınamadı.

Günün ağarmasıyla havadan müdahale yeniden başladı. Yangın söndürme çalışmalarında 100 arazöz, onlarca tanker, 9 helikopter ve 2 uçak katılıyor.

İlk belirlemelere göre yangında şu ana kadar yaklaşık 70 hektarlık alan zarar gördü.

SON ZAMANLARDAKİ EN BÜYÜK YANGIN

Kastamonu Valisi Avni Çakır, yangına ilişkin dün yaptığı açıklamada "Yangına görüldüğü üzere hem havadan hem da karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Akşam saatlerinde rüzgarında durumuna göre biraz rahatlama bekliyoruz ama yangın, şu an bölgemizde görülen en büyük yangındır. Alan ile ilgili tam net bir rakam belirtemiyoruz ama son zamanlarda bölgemizde yaşanan en büyük yangındır” ifadelerini kullandı.

