Katalan basınına göre, sezon sonu Sergio Agüero Barcelona'da
Katalan gazeteleri Mundo Deportivo ve La Vanguardia'nın iddialarına göre Barcelona, Manchester City'nin 33 yaşındaki yıldız ismi Sergio Agüero'yu sezon sonunda bonservissiz olarak kadrosuna katacak.
Barcelona, kadrosunu gelecek sezon için hazırlamaya başlıyor. Barça'da yazın ilk transferi Katalan basınının iddialarına göre, sezon bitimiyle Manchester City'ye veda edecek olan Sergio Agüero olacak.
Katalan gazeteleri Mundo Deportivo ve La Vanguardia, Barcelona'nın 33 yaşındaki yıldız isim Sergio Agüero ile anlaşmaya vardığını iddia etti.
Haberde, Arjantinli golcünün 29 Mayıs'ta Chelsea ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinden sonra kulüp tarafından yapılacak resmi açıklamayla transferinin kesinlik kazanacağı belirtildi.
Sezon sonunda İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan Agüero, Katalan gazetelerinin iddiasına göre Barcelona'ya bonservissiz olarak katılacak.
2011'de Etihad Stadyumu'na adım atan Sergio Agüero, 10 yıllık serüveninde 258 golle Manchester City tarihinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor. Yıldız futbolcu bu süreçte 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.
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