Katar Emiri geliyor: İlişkiler gözden geçirilecek
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, yarın Ankara’ya gelecek. Şeyh Sani'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmede, "Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği" belirtildi.
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin başkanlıklarında yarın Ankara'da yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret kapsamındaki toplantıda, Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.
Toplantıda, stratejik ortaklık temelinde gelişen iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Komite toplantısı vesilesiyle ilişkilere katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması bekleniyor.
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