Katarlılar vermesin devlet ödesin!

25 Kasım 2020 Çarşamba

Pandeminin ortasındayız. Geçen hafta restoranların kapanması, cumartesi pazar akşamları sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamalar geldi. Çünkü yükselişin önüne geçilemiyor, yazının kaleme alındığı dakikalarda da İstanbul'da adamınız yoksa bir tek boş yatak bulamazsınız. Peki bu önlemler yeterli mi? Hayır. Hala Marmaray adam almıyor, minibüsler tıklım tıklım, maske takmamakta ısrar eden güruh hakimiyeti söz konusu sokaklarda. Restoranı kapayıp, bankaları, imalathaneleri, AVM'leri, iş yerlerini açık tutarsanız bu kalabalığın önüne geçemezsiniz. Hakkını yemeyelim bir de statların localarına alınan yüzde 50 seyirci yasaklandı. Ne güzel değil mi? Garson Ahmet, komi Mehmet, bulaşıkçı Ali, tabakçı Zeynep'i işinden ederek salgınla mücadele ediyoruz. İnsanları ekmeğinden ederek virüsü şaşırtıyoruz! Neymiş, "ödenek yok." İşçiye, çalışana yok da, futbola var bu ülkede para! Nasıl mı? Geçenlerde TFF, kulüpleri ayakta tutan naklen yayın gelirleri için Katarlı biraderler (namı diğer beIN Sports) ile el sıkıştı. Kulüpler 3 milyar isterken 2 milyar 650 milyonda orta nokta bulundu biraz da Bakan Bey Muharrem Kasapoğlu'nun arabulucuğu ile. Aradaki 300-350 milyonluk fark ne olacaktı? O da çözüldü bir şekilde. Birileri araya girdi ve kaynak yaratıldı. Geçenlerde Cumhuriyet başta olmak üzere bazı gazeteler konuyu manşetine taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF'ye ligin isim hakkı karşılığında 300 milyon TL ödenmesi için tavsiyede bulunmuş ve 3 milyarlık naklen yayın havuzu doldurulmuştu. Yani bir kamu kuruluşu (mesela Spor-Toto) TFF'ye, yayın ücretine destek mahiyetinde 300 milyonluk sponsorluk parası ödeyecekti.

Sözün özü; döner ustasına para yok, mutfak personeline hiç yok, komi evinde karnı aç yatağa girsin, garson işsiz kalmak istemiyorsa canı pahasına motokuryeye devşirilip evlere yemek taşısın diye devletimiz sporun şımarık çocuğu batık kulüplere 300 milyon lira verecek! Katarlıların kesesi hafiflemesin diye kamu kaynağı kullanılacak! Yok öyle bir dünya! Bu karara imza atanları, şu 300 milyon konusunda açıklamaya davet ediyorum. Çıkın yalanlayın, "böyle bir şey yok" deyin, biz de özür dileyelim. Ama haber doğru! Ne yazıktır ki, bu ekonomik darlıkta kamu kaynakları 300 milyon TL'yi futbolun kağıttan yıldızlarına verilmek üzere TFF'ye, onlar da sözleşmedeki komisyonunu aldıktan sonra kulüplere kaydırdı, kaydıracak!

Son bir söz G.Saray için. Geçen hafta Divan Kurulu yapıldı. G.Saray yönetimi, telekonferans yöntemi ve toplanış şeklinin tüzüğe aykırı olduğunu göstererek bir süredir birleşimlere katılmıyor; yine katılmadı. Tüzük ne diyorsa onu yapmalı G.Saray yönetimi, ama bildiğim kadarı ile tüzük, idari ibrasızlık halinde seçimi de emrediyordu, onu mahkeme yolu ile durdurdular. Kulübü yönetmek için hastalığını hiçe sayıp direksiyona geçen Başkan Mustafa Cengiz bu konuda ne düşünüyor merak ettim, ancak Ali Sami Beylerin, Tevfik Fikretlerin kulübünde tüzüğe ya uyulur, uyulmaz bu da bir gerçektir!