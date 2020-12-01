Katar'la 'Komando Kolu Eğitimi'

01 Aralık 2020 Salı, 16:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı yeni 10 ayrı anlaşma ile bir kez daha tartışma konusu haline Katar-Türkiye ilişkileri, askeri alanda da sıkılaşarak sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelin Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara "Komando Kolu Eğitimi" verdiğini bildirdi.

MSB'nin internet sitesi ve Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara verilen Komando Kolu Eğitimleri'ne ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda eğitimlerin Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personel tarafından verildiği ifade edildi.