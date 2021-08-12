Katarlı yayıncıya kulüplerden son uyarı!

Kulüpler Birliği'nin ödemeler yüzüden sert tepki gösterdiği yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında bugün toplantı yapacağı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2021 Perşembe, 13:23
Katarlı yayıncıya kulüplerden son uyarı!
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Süper Lig'de yayıncı kuruluş beIN Sports ile kulüpler arasında ücret indirimi ve yeni sezon ödemelerinin yapılmaması nedeniyle yaşanan gerginlik sürüyor. Geçen sezon kulüpler ile yayıncı kuruluşun ödediği ücret arasındaki farkı kapatmak için kullanılan isim sponsoru formülü bu sezon yine devreye girdi. Ligin isim sponsoru Spor Toto oldu.  Kulüpler Birliği'nin sert tepki gösterdiği yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında bugün  toplantı yapacağı öğrenildi.  Masada yayıncı kuruluşu Digitürk'ün spordan sorumlusu Grup Başkanı Rashed Al-Marri temsil edecek.

KULÜPLER NE İSTİYOR?

Yayıncı kuruluşun her sezon indirim yapmasından rahatsız olan kulüpler, TFF'ye ültimatom vererek sorunun çözülmesini istemişti. Kulüpler 2021-22 sezonu için 3 milyar TL talep ediyor. Yayıncı kuruluş ise bu rakamı çok buluyor.


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