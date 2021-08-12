TFF 1. Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:
YARIN
20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor: Murat Erdoğan
14 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 İstanbulspor-Manisa: Kadir Sağlam
21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu
21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor: Oğuzhan Aksu
15 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu
19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu: Oğuzhan Çakır
21.45 Bursaspor-Adanaspor: Onur Özütoprak
21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16 AĞUSTOS PAZARTESİ
20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Emre Kargın
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