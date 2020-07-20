Kayıhan Pala’ya açılan soruşturmaya ilkokul kitabıyla yanıt: Bilim insanının tanımı yazıyor

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 09:18

“Türkiye’de henüz salgının tepe noktasını görmediğimizi düşünüyoruz” dediği için hakkında Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından soruşturma açılan Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala için TTB çevrimiçi etkinlik düzenledi. TTB Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi Feride Aksu Tanık’ın kolaylaştırıcılığını yaptığı “Bilim insanı neye, kime karşı sorumlu?” başlıklı etkinlikte Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı ve Akademisyen Kerem Altıparmak, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Üyesi Akademisyen Nilgün Toker konuşmacı olarak katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, bilimin topluma hizmet etmek zorunda olduğunu vurgulayarak, “Sağlık çalışanlarının rol oynadığı bir mücadele bilim insanı olmanın sorumluluğu ile hekimliğin gereğini yerine getirenlerin soruşturma ile susturulmaya çalışılması, toplumun menfaatine değildir” dedi. Adıyaman, Pala’nın mesleğinin gereğini yerine getirdiğinin altını çizerek, soruşturmayı açanlara “Bilgiyi üretenden kim korkar, bilim insanına bu sorgulamayı yapanlar ne sorabilir? ‘Bildiklerinizi ne için toplumla paylaşıyorsunuz’ mu diyebilir?” sorularını yöneltti.

“İLKOKUL KİTAPLARINDA BİLİM İNSANI TANIMLANIYOR”

Akademisyen Toker, bilgiyi sorgulayan herkesin muhalif olduğu gibi bir algı oluştuğunu vurgulayarak, “Oysa ilkokul kitaplarını açsanız, bilim insanı nedir diye 5 tane madde sayıyor. Sorgulayıcıdır, eleştirir der” dedi. Toker bilim insanlarını sadece bilgi peşinde koşmadığını aynı zamanda bilimsel bilgileri soruşturduğunu belirterek, “Bilimsel özgürlük tek başına sahip olacağımız bir şey değil kolektif olarak sahip olacağımız şeydir. Bilim insanı açık olmak zorunda. Herkes tarafından ulaşılabilir, kanıtlanabilir olması geçerlilik iddiası taşıyan şey” diye konuştu.

“HAKİKATE GİTME YOLUNU KORUR”

Akademisyen Altıparmak, bilim özgürlüğünün ifade özgürlüğünden ayrı olduğunu belirterek, “Bilim özgürlüğü bilimsel yöntemler kullanılarak hakikate ulaşma çabasıdır. Bu hakikate ulaşmak için yapılan araştırma, bu hakikati anlatma, öğretme, paylaşma da bilim özgürlüğünün parçasıdır” dedi. Bilim özgürlüğünün yanılma ve yanlış yapma hakkını da içerdiğini altını çizen Altıparmak, bu özgürlüğün hakikati değil hakikate gitme yolunu koruduğuna vurgu yaptı. Altıparmak ayrımcı, ırkçı, cinsiyetçi çalışmaların bilim özgürlüğünü içermeyeceğini de ekledi.

“SİYASİ MESELEDİR”

CHP’li Böke, Pala’ya açılan soruşturmayı “garabet” diye nitelendirerek, şunları söyledi:

“Siyaset bir garabet yarattı. Sorumlu arıyorsak, o sorumlu bilgiyi üreten ve bilim insanı sorumluluğuyla bilgiyi halkla paylaşan değildir. Sorumlu olan bilgiyi üretmeye karşı savaş açmış olan. Bu mesele siyasi bir meseledir, çözümü de siyasi olmak durumdadır. Bilimi siyasileştirmek zorundayız. Bilim insanı olarak bir gerçeği biliyorsam, o gerçekliği siyasal tercihe taşıma yükümlülüğü de üstümüzde.”

NE OLMUŞTU?

Uludağ Üniversitesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, 21 Nisan 2020 tarihinde koronavirüs salgınına ilişkin “enBursa.com” adlı haber sitesine konuştu. Bursa Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü, Pala’yı “halkı yanlış bilgilendirdiği” ve “paniğe yönlendirici açıklamalar yaptığı” iddialarıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet etti. Savcılık, soruşturma sonunda ‘görevsizlik’ kararı vererek, soruşturma dosyasını Uludağ Üniversitesi’ne gönderdi ve üniversite yönetimi Pala hakkında soruşturma başlattı.

Pala koronavirüs salgınıyla ilgili “Türkiye’de henüz salgının tepe noktasını görmediğimizi düşünüyoruz. Ben 2-3 hafta kadar önce tepe noktasının 20-27 Nisan arasında gözlenebileceğini, ondan sonra bir azalma olacağını ve Haziran’ın 2. haftasına kadar da sönümleneceğini tahmin ettiğimi yazmıştım. Bu tahminin ne kadar geçerli olacağını bu hafta hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Pala’nın 21 Temmuz günü üniversite yönetimine savunma vermesi bekleniyor.