Kayseri Barosu görüntü yasağının iptali için Danıştay'a başvurdu
Kayseri Baro Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, toplumsal olaylarda görüntü, ses ve fotoğraf almasını yasaklayan genelgesinin iptali istemiyle Danıştay’a dava açtı.
Kayseri Baro Başkanı Av. Cavit Dursun, "Kamusal olaylarda kolluğa ses kaydı ve görüntü alınmasını engelleme emri veren ve bu kapsamda, temel hak ve özgürlükler ile anayasa ve kanunlara açıkça aykırı" ifadeleriyle, toplumsal olaylarda görüntü, ses ve fotoğraf almasına engel olan Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesi hakkında yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle Danıştay nezdinde dava açtıklarını söyledi.
Daha önce Ankara, Diyarbakır, Kars ve Eskişehir baroları da Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesinin iptali için dava açmıştı.
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