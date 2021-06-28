Kayseri’de 19 yaşındaki genç, tabancayla öldürüldü

28 Haziran 2021 Pazartesi, 01:29

Olay, Talas Alabeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilik yaptığı öğrenilen Efekan Aktaş'a traktörüyle seyir halindeyken kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri Efekan Aktaş’ın öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Aktaş’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Tomarza ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.