Kayseri'de bir kişi pencereden tüfekle rastgele ateş açtı: 1 yaralı

16 Mayıs 2021 Pazar, 18:16

Kayseri’nin Hisarcık Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen 55 yaşındaki Haluk T., silahla yoldan geçenlere ateş etti.

Açılan ateş sonrasında bir kişi yaralanırken, elindeki silahla eve kapanan Haluk T. tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt verdi.

Olay yerine psikolog ve özel harekat ekipleri sevk edilirken, ikna çalışmaları yaklaşık bir buçuk saattir sürüyor.