Kayserispor, altyapısından 4 oyuncuyla sözleşme imzaladı
Kayserispor, altyapı oyuncuları Yunus Emre Kılınç, Ethem Balcı, Emincan Uysal ve Enes Koçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, altyapısında bulunan 4 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayserispor Futbol Akademisi bünyesinde bulunan Yunus Emre Kılınç, Ethem Balcı, Emincan Uysal ve Enes Koçoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı.
Video Haberler
- Vicdansızlık! Yavru köpeği ezen sürücü yoluna devam etti
- Kooperatif genel kurulunda yumruklu kavga
- Cami inşaatında can pazarı! Yaralılar var
- Pazarcılardan muhabire saldırı
- Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit
- Sabah saatlerinde skandal olay! Kameraya yakalandılar
- Ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp iş yerine daldı
- Çakarlı kamyona ceza yağdı
- FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza kamerada
- 'Bebek gömüldü' paniği! Gerçek sonradan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Sorun devam ediyor: Akbank'tan art arda açıklamalar
- Erişim sağlanamıyordu: Akbank'tan, KAP'a açıklama
- Süleyman Soylu hangi bakanlığı istedi?
- Bahçeli'nin sözlerine AKP'den ilk yorum
- Ve nihayet Soylu yargıyı harekete geçirdi!
- İsveçli hakemden Cüneyt Çakır yorumu
- CHP'li Kuşoğlu duyurdu
- İki seçmenden biri ‘istifa’ diyor
- 'Neden teslim olduğunu' böyle açıkladı
- 'İşte Cumhurbaşkanımız' sözüne yanıt