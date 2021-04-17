Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na "bıçaklı" tehdit!
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kendisini bıçaklı palalı fotoğraf ile tehdit eden ve istifa çağrısı yapan taraftara sert tepki verdi.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, daha önce kendisine bıçaklı palalı fotoğraf gönderen taraftarın istifaya davet eden mesajına tepki verdi.
Sosyal paylaşım sitesinden Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nı etiketleyerek 'Gelelim mi yine tesislere ama bu sefer farklı, ne dersiniz?' cümlesini bıçaklı fotoğraf ile paylaşan Hüseyin isimli taraftarın 'Gidin artık. Bu takım için bir şey yapmak istiyorsanız gidin, bırakın gidin' diye mesajına "Senin takımın bile yoktu ben olmasam. Kes sesini" şeklinde cevap verdi.
Kendisine bıçaklı palalı mesaj gönderen, sonrasındaki mesajında ise Başkan Berna Gözbaşı'dan ciddi tepki gören Hüseyin isimli taraftar, gördüğü tepki üzerine "Sen bu takımın gerçek sahibi taraftara 'kes sesini' diyemezsin. Sen kimsin lan yürüyen ego. Koskoca takımı ne hallere getirdin. Bir de konuşuyorsun. Yazmayayım dedim ama yazdırıyorsun 3 hafta önce seni eleştirdim diye beni polis ekipleri tarafından evimden aldırdın, nezarete attırdın savcılık mahkeme uğraştırdın ve dava adli kontrol şartıyla devam ediyor. Sen hala gerçek taraftara 'kes sesi' diyorsun sen kimsin" cümleleri kurdu.
Sosyal paylaşım sitesinde yaşanan bu gelişme sonrasında bazı taraftarlar, Başkan Berna Gözbaşı'nın taraftara olan üslubunu eleştirirken birçok taraftar da başkan Berna Gözbaşı'na yönelik yapılan eleştirilerin dozunun fazla olduğu ve bayan başkana karşı yapılanların haksızlık olduğu fikrinde birleşti.
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