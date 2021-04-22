Kayserispor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor
Süper Lig'in 17. sırasındaki Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü 20:30'da Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren takımlardan Hes Kablo Kayserispor, 24 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı 37. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.
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