Kayserispor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

22 Nisan 2021 Perşembe, 14:59

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren takımlardan Hes Kablo Kayserispor, 24 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı 37. hafta maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.