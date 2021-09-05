Kayserispor eski başkanlarından Recep Mamur hayatını kaybetti

05 Eylül 2021 Pazar, 19:54

Kayserispor’da 1999-2013 yılları arasında kulüp başkanlığı yapan iş adamı Recep Mamur, hastalıkları nedeni ile bir süredir tedavi gördüğü evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 72 yaşındaki Mamur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Recep Mamur’un cenazesi yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.







