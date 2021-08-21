Kayserispor, Mame Thiam'la anlaştı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Mame Thiam'la anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 22:57
Kayserispor, Mame Thiam'la anlaştı
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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mame Thiam'ın yeni takımı belli oldu.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mame Thiam'la anlaşmaya vardıklarını ve 28 yaşındaki oyuncunun çarşamba günü takıma katılacağını ifade etti.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Mame Thiam, Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı kalmıştı.

2020/21 sezonunda Fenerbahçe formasını 34 maçta giyen Thiam, 8 gol ve 2 asist kaydetmişti.


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