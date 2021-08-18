Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı
Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Kayserispor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardı.
Kulüp asbaşkanı Ali Çamlı yaptığı açıklamada, deneyimli Hikmet Karaman'la 1 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.
Hikmet Karaman'a güvendiklerini belirten Çamlı, "Kayserispor taraftarımızın içi rahat etsin. Kayserispor'un başarısı için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni hocamızın tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Karaman'ın bugün kente gelip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Kayserispor, geçen sezonun son haftalarında takımın başına getirdiği Yalçın Koşukavak yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
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