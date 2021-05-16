Süper Lig’de geçtiğimiz yıl küme düşme olsaydı şampiyon değişecekti

16 Mayıs 2021 Pazar, 15:11

Ligde dün oynanan maçlarla 42 haftalık sezon tamamlandı. Süper Lig tarihinin en uzun sezonunda şampiyonluğa Beşiktaş ulaşırken geçtiğimiz yıl küme düşmesi gereken takımlar bu yıl ligde olmasaydı farklı bir puan tablosu oluşacaktı.

Geçtiğimiz yıl Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü küme düşen takımlardı.

BEŞİKTAŞ

Süper Lig’in bu sezonki şampiyonu Beşiktaş, Malatyaspor ve Kayserispor’u hem deplasmanda hem de sahasında mağlup etti. Siyah-beyazlık ekip Ankaragücü’nü ise deplasmanda mağlup ederken sahasında 2-2 berabere kalmıştı. Beşiktaş geçtiğimiz sene küme düşme olsaydı bu sezon 16 puan daha az toplayacaktı ve 64 puana ulaşacaktı.

GALATASARAY

Ligi averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray ise Malatyaspor’u iki maçta da mağlup etti. Kayserispor’u deplasmanda mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, sahasında 1-1 berabere kalmıştı. Ankaragücü’nü ise sahasında 1-0’la geçen Galatasaray Ankara ekibine deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Bu sonuca göre Galatasaray üç takımın bu sezon ligde yer almadığı senaryoda 13 puan daha az toplayacaktı ve 71 puanla ligi tamamlayacaktı.

FENERBAHÇE

Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe Kayserispor ve Ankaragücü’nü deplasmanda ve sahasında mağlup etti. Sahasında Malatyaspor’a kaybeden sarı-lacivertli ekip deplasmanda ise berabere kalmıştı. Üç takım bu sezon ligde olmasaydı Fenerbahçe 13 puan daha az toplayacaktı ve ligi 69 puanda bitirecekti.

Mevcut puan durumu

1.Beşiktaş - 84

2.Galatasaray - 84

3.Fenerbahçe - 82

Küme düşme olsaydı puan durumu

1.Galatasaray - 71

2.Fenerbahçe - 69

3.Beşiktaş - 68



