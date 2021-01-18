Kayyım rektör Bulu protestolarına Münih’ten destek eylemi

18 Ocak 2021 Pazartesi, 14:39

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kayyım rektör Bulu’nun atamasına yönelik tepkiler sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği protestolara bir destek eylemi de Almanya’nın Münih kentinden geldi. Boğaziçi Üniversitesi mezunları, Max-Joseph Platz’da bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. “Kayyum rektör istemiyoruz” yazılı pankartı taşıyan mezunlar, Melih Bulu ve diğer tüm atanmış rektörlerin istifa etmesini talep etti.

Melih Bulu ve diğer tüm atanmış rektörlerin istifa etmesini talep etti.

Eylemde buna ek olarak, atanmış rektörlerin üniversite paydaşlarının seçtiği, akademik geçmişinde şaibe bulunmayan ve kurum içinden bir akademisyene görevini teslim etmesi talebi dile getirildi.

'ÜNİVERSİTELER BASKIYA MARUZ KALAMAZ'

Mezunlar tarafından 1980 darbesinden sonra ilk kez üniversite dışından rektör atandığı vurgulanarak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“1 Ocak 2021 gece yarısı, 1980 askeri darbe rejiminden sonra ilk kez üniversitemize kurum dışından bir rektör atanmıştır. Herhangi bir seçim olmaksızın yapılan; üniversite senatosunun benimsediği özerklik, demokratik yönetim ve akademik özgürlük ilkelerine aykırı olan bu atama, akademik kadro, çalışanlar, öğrenciler ve mezunlar tarafından yoğun bir tepkiyle karşılanmıştır. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen, Münih’te yaşayan Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak, senatomuzun belirlediği ilkeleri savunuyor, ülkemiz ve üniversitemiz ile ilgili tüm gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Her birimizin hayata bakışını ve kimliğini şekillendirmiş, becerilerine önemli katkılarda bulunmuş, başka türlü sahip olamayacağımız imkanlar sunmuş olan okulumuzun yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Tüm kalbimizle, üniversitemizin, yeni atamayı protesto eden akademik-idari personelimizin, öğrenci ve mezun arkadaşlarımızın yanındayız. Sadece Boğaziçi Üniversitesi değil, ülkemizin tüm üniversiteleri demokratik ve özerk bir şekilde yönetilmelidir. Okulumuzun kapısına takılan kelepçeyi tüm üniversitelerin özerkliğine vurulmuş bir darbe olarak görüyor ve kabul etmiyoruz. Bu süreçte özerk ve demokratik üniversiteler talep ettikleri için gözaltına alınan öğrencilere kötü muamelenin son bulmasını ve bu öğrencilerin serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.”

SİYASET ARACI OLARAK KULLANILMAMALI

“Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir” vurgusunu yapan mezunlar, “Üniversitelerdeki karar alma yetkisinin, demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması” gerektiğinin altını çizerek açıklamayı, “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz!” sözleriyle sonlandırdı.