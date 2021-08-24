Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'de Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde dün sabah başlayan yangın gece boyu devam etti. Gece ara verilen hava müdahalesi ise günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerle yeniden başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının 11.30'da kontrol altına alındığını soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İHA
24 Ağustos 2021 Salı, 11:02
Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
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Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden tekrar beyaz dumanların yükseldiği görülürken, helikopterler de yangına müdahaleye başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl, 2 gündür devam eden yangının bu sabah 11.30'da kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.



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