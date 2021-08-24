Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'de Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde dün sabah başlayan yangın gece boyu devam etti. Gece ara verilen hava müdahalesi ise günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerle yeniden başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının 11.30'da kontrol altına alındığını soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden tekrar beyaz dumanların yükseldiği görülürken, helikopterler de yangına müdahaleye başladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl, 2 gündür devam eden yangının bu sabah 11.30'da kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
BALIKESİR EDREMİT YANGINI BUGÜN SAAT 11.30 İTİBARİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 24, 2021
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/hd0qmzZcRe
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