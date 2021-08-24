Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı

24 Ağustos 2021 Salı, 11:02

Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden tekrar beyaz dumanların yükseldiği görülürken, helikopterler de yangına müdahaleye başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl, 2 gündür devam eden yangının bu sabah 11.30'da kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.



