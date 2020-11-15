Keanu Reeves'in rol arkadaşından müjde: 'Constantine 2' geliyor

15 Kasım 2020 Pazar, 09:40

Screen Rant'in haberine göre orijinal filmde Lucifer’ı canlandıran Peter Stormare’nin aktardığına göre 2005 yapımı Constantine’in devam filminin çalışmaları başladı.

Eleştirmenlerin ve çizgi roman hayranlarının ciddi eleştirileriyle karşılaşsa da özellikle Keanu Reeves’in başarılı John Wick serisinin ardından kariyerinin yeniden canlanmasıyla film yeniden değerlendirilmişti.

Öte yandan Peter Stormare’nin, Instagram hesabından yaptığı paylaşım Constantine 2’nin çalışmalarının başladığına işaret eder gibi görünüyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre, kendisinin Lucifer olarak göründüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, "Devam filmi hazırlık aşamasında" ifadesini kullandı.

Stormare, devam filminin çalışmalarının başladığını onaylayan ilk isim ve bunun dışında henüz başka bir açıklama yapılmış değil.

Stormare’nin paylaşımı pek çok Constantine hayranını heyecanlandırdı. Bununla birlikte Reeves’in Matrix 4’le beyaz perdeye yeniden dönmesinin bir başka devam filmi açısından hayli iyi bir zamanlama oluşturduğu düşünülüyor.