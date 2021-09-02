KeçiFest, 4 Eylül'de birbirinden ünlü sanatçıları müzikseverlerle buluşturuyor

02 Eylül 2021 Perşembe, 19:37

Küçükçiflik Park'ta 4 Eylül Cumartesi günü Keçi Fest düzenlenecek. Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından yapılan ve sloganı “Biat Değil İnat” olan konserde Deniz Tekin, Ediz Hafızoğlu “Kaskadyori”, Feridun Düzağaç, Jehan Barbur, Kutlu Özmakinacı (Yüksek Sadakat), Mengene ve Redd şarkılarıyla sahnede olacak.

Sunuculuğunu Öykü Serter’in üstleneceği konsere Zülfü Livaneli ise anlatımlarıyla konuk olacak. Kapı açılış saati 18.30 olarak belirlenen etkinlikte dinleyiciler için çeşitli stantlar da konser alanında bulunacak. Konser başlama saati ise 20.00.

Mobilet üzerinden satışa çıkan biletlerde, standart konser biletlerinin yanında dayanışma amaçlı destek biletleri de yer alıyor.

'TAHAKKÜMÜ KABUL ETMİYORUZ'

KeçiFest Basın Sözcüsü İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"2 yıldır 'hayat damarlarımızdan' biri koptu. Kendine benzetemediğini yok etmeye adeta ant içmiş olan saray rejimi mevcut pandemiyi dahi, ele geçiremediği ve geçiremeyeceğini çok iyi bildiği sanat alanlarını kurutmak için adeta fırsata çevirdi. Sahneler kapandı, Talibanvari bir özlemle geceleri müzik yasaklandı, müzisyenler intihara sürüklendi. İşte biz tam da yaratmak istedikleri karanlığa inat 'biz buradayız ve sandığınızdan çok daha kalabalığız' demek için girdik bu işe.

Biz Türkiye İşçi Partisi olarak sanatçılara reva görülen bu zulmü de, üzerimizde kurmaya çalıştıkları tahakkümü de kabul etmiyoruz! Biz BarışaRock’la büyümüş, gülmenin, tüm yaşananlara inat ağız dolusu şarkı söylemenin kıymetini bilen insanlarız. İyi ki de öyleyiz. Aslında bu festivali hem yalnız olmadığımızı görmek, hem de bu kadar önemli müzisyen bize gönüllü olarak desteklerini sunmuşken, sesimizi daha gür duyuracak yolları finanse etmek için düzenledik.

Çünkü biz hiç kimseden, ne devletten ne büyük sermaye gruplarından tek kuruş para almıyoruz. Tek gelirimiz dostlarımızdan gelen aidatlar. Ancak bu düzen siyasetinde ayakta durmak için daha fazlasına ihtiyacımız var! Daha fazla insanla bir araya gelmeye, yaşanan rezillikleri daha çok kişiye anlatmaya ve başka bir geleceğin mümkün olduğunu tüm umutsuz gençlere ispatlamaya ihtiyacımız var. Açıkçası artık bizim gibilerle yan yana durmaya ihtiyacımız var. 4 Eylül’de bizimle olmanıza, olamıyorsanız dahi bir bilet alıp bir öğrenciye hediye ederek, doğru yoldasınız devam edin demenize ihtiyacımız var."