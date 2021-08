31 Ağustos 2021 Salı, 04:00

2021 Ocak ayında pandemiden etkilenen sanatçılara destek olmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi bünyesinde kurulan “El Ele Müzik Senfoni Orkestrası”, şef Nil Venditti yönetiminde, Bodrum Gümüşlük’teki Antik Taşocağında konser verdi. 18. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nin kapanış konserine solist olarak Naz İrem Türkmen ve İlyun Bürkev, eşlik etti. Türkmen ve Bürkev Bodrumlu klasik müzikseverin büyük beğenisini topladı. Konserde sanatçılar, W.A. Mozart, Pablo de Sarasate, G. Puccini, A. Vivaldi gibi bestecilerin eserlerini seslendirdi.

Programa, 25 asırlık tarihi taşocağının etkileyici ortamında W.A. Mozart’ın bir eseriyle başlayan orkestra, bestecinin “Piyano Konçerto No. 13, Do Majör, K. 415” başlıklı yapıtını seslendirdi. Bu eserde piyanist İlyun Bürkev, solist olarak yer aldı. Daha sonra programa Pablo de Sarasate’nin, “Zigeunerweisen, op. 20” başlıklı yapıtıyla devam edildi. Bu eserin icrasına Naz İrem Türkmen kemanıyla solist olarak katıldı. Programın ikinci yarısına Giacomo Puccini’nin, “Crisantemi, SC 65” adlı yapıtı ile devam edildi. Gecede son eser Antonio Vivaldi’nin, “Dört Mevsim ‘Yaz’ Konçerto, Sol Minör, RV 3152” adlı yapıtıydı. “Allegro non molto”, “Adagio e piano – Presto e forte” ve “Presto” başlıklarından oluşan eserde Naz İrem Türkmen kemanıyla solist olarak yer aldı.