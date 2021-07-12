Kemal Kılıçdaroğlu, Burak Elmas'ı aradı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı arayarak desteklerini iletti.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2021 Pazartesi, 23:06
Kemal Kılıçdaroğlu, Burak Elmas'ı aradı
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Galatasaray Futbol Takımı, Olympiakos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burak Elmas'ı arayarak, Galatasaray'ın bu tavrına olan desteğini belirtti. 

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan’da sportmenlik dışı bir muameleyle karşılaşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile telefonla görüşerek, Galatasaray Spor Kulübü'nün tavrına desteklerini iletti."


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